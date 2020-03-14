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Распространение коронавируса нового типа

Власти США ожидают сокращения числа авиарейсов из стран Европы

Ранее США временно запретили въезд граждан из стран Шенгенской зоны
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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтон ожидает, что авиакомпании сократят количество авиарейсов из Европы в Соединенные Штаты на фоне запрета на въезд в страну из Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Ирландии, введенного в связи с распространением в мире нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в субботу во время телефонного брифинга представитель Министерства внутренней безопасности США высокого ранга.

"Только американцы могут летать из этого района, европейцы не могут сюда летать, мы ожидаем, что число пассажиров сократится существенно и весьма быстро. Мы ожидаем, что некоторые авиакомпании отменят рейсы, не все рейсы, но сократят количество", - сказал он.

Ранее власти США временно запретили въезд из стран Шенгенской зоны. Запрет распространяется не только на граждан и подданных этих государств, но и на иностранцев, которые были на их территории в течение двух недель перед предполагаемой поездкой в США. С понедельника аналогичные меры будут действовать в отношении Великобритании и Ирландии.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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