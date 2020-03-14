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Распространение коронавируса нового типа

Российские авиакомпании ограничили европейские рейсы на фоне коронавируса

С 16 марта самолеты будут летать только в столицы стран ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании сообщили об ограничении авиасообщения с ЕС после решения оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в РФ.

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С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран-членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Росавиация уже официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов (телеграмма агентства, разосланная авиакомпаниям, есть в распоряжении ТАСС). Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран, в начале этой недели - в Италию, Испанию, Германию и Францию. Кроме того, ряд стран самостоятельно вводит ограничение на въезд граждан зарубежных стран - например, Израиль и Молдавия.

Полеты без ограничений

Согласно данным Росавиации, суммарно пять авиакомпаний - "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа", "Уральские авиалинии", "Россия", - занимают около 70% российского рынка перевозок пассажиров.

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"Уральские авиалинии" на данный момент - единственная авиакомпания, которая воспользовалась возможностью вылетать из терминала F Шереметьево. Компания перенесла рейсы в Барселону из Домодедово в Шереметьево. В пресс-службе "Уральских авиалиний" отказались сообщить, какие еще международные направления останутся у авиакомпании, однако, как следует из данных на сайте перевозчика, он выполняет рейсы в Азербайджан, Узбекистан и Японию.

Лоукостер "Победа", модель которого строится на том, что перевозчик не летает в крупные города, а предлагает перелеты по доступным ценам в небольшие города (например, в Бергамо, а не в соседний Милан) сообщил, что закрывает полеты на Кипр, в Латвию и в Нидерланды. Ранее были закрыты полеты в города Италии, Германии, Франции, Испании, Израиля. Таким образом, компания закрыла практически всю международную сеть полетов, за исключением рейсов в Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталию и Аланию (Турция).

Авиакомпания S7 сообщила, что закроет рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр. Как сообщили ТАСС в пресс-службе S7, из международных рейсов у авиакомпании остаются только полеты из Москвы в Черногорию, Турцию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию. Из регионов - также в Азербайджан, Японию, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

"Аэрофлот" (также осуществляет продажу авиабилетов на большинство рейсов авиакомпании "Россия"), кроме столиц-стран ЕС, продолжает полеты в страны СНГ, США, ОАЭ, Иран, Египет, Японию, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Индию и некоторые другие, следует из информации на сайте компании.

 

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