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Распространение коронавируса нового типа

Поезда Москва - Берлин временно прекращают курсировать из-за коронавируса

Это связано с уведомлением компании "Польские железные дороги" о закрытии железнодорожного движения через республику

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курсирование поездов Москва - Берлин формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) временно приостановлено в связи с уведомлением компании "Польские железные дороги" о закрытии железнодорожного движения через республику, сообщил российский холдинг.

16 марта прекращается движение поездов в обратном направлении - в Москву.

Поезд Берлин - Москва 14 марта отправился в соответствии с расписанием.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приняла решение о закрытии границ. В ночь с 14 на 15 марта приостановили железнодорожное сообщение и пассажирские воздушные перевозки в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 17 марта отменят поезд Москва - Париж, который также идет по территории Польши.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее было временно приостановлено курсирование поезда Москва - Ницца, а также беспересадочных вагонов сообщением Москва - Прага - Москва.

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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