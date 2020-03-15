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Распространение коронавируса нового типа

Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам

Соответствующее распоряжение, направленное на борьбу с распространением коронавируса нового типа, начало действовать ровно в полночь по местному времени

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение польского правительства о закрытии всех государственных границ и запрете въезда в страну иностранцам вступило в силу. Соответствующее распоряжение, направленное на борьбу с распространением коронавируса нового типа, начало действовать ровно в полночь по местному времени (02:00 мск).

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Особый режим будет функционировать до 24 марта, но власти республики сразу же предусмотрели возможность его продления на 20 дней, а затем и на месяц в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, это вынужденная и хорошо обдуманная превентивная мера, так как власти не хотят допускать массовой вспышки заболеваемости, как это произошло в некоторых соседних странах.

"Изменения в порядке пересечения границы вводятся, чтобы противодействовать распространению коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о том, чтобы избежать въезда на польскую территорию лиц, которые могут представлять собой серьезную угрозу для общественного здоровья", - указано в сообщении польского МВД.

Не время для туризма

Как пояснило Министерство внутренних дел и администрации Польши, с сегодняшнего дня пересечь границу смогут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами, детьми польских граждан или находящиеся под их опекой, иностранцы, имеющие "карту поляка" (документ, подтверждающий польское происхождение и предоставляющий ряд льгот - прим. ТАСС), временный или постоянный вид на жительство, разрешение на работу, представители дипломатического корпуса и члены их семей, а также водители транспорта, предназначенного для перевоза товаров.

При этом с полуночи прекратилось все международное железнодорожное и воздушное сообщение с Польшей, за исключением чартерных рейсов, возвращающихся в республику с поляками на борту. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле. При пересечении границы все въезжающие должны будут заполнить анкету, указать место своего пребывания и отправиться в 14-дневный домашний карантин, нарушение которого может повлечь за собой уголовную ответственность и штраф до 5 тыс. злотых ($1300).

С этого момента запрет выходить из дома касается как въехавшего на территорию Польши, так и членов его семьи. Сходить за покупками и на прогулку с собакой нельзя. Польское правительство рекомендует попросить об этом знакомых или воспользоваться услугами фирм по доставке еды.

С выездом из Польши никаких сложностей не будет. Однако по возвращении следует рассчитывать на необходимость провести две недели в карантине.

Восстановление границы

Польша вступила в Шенгенскую зону и открыла свои границы для других стран-членов в 2007 году. С тех пор республика частично ограничивала свободу перемещения пять раз. Впервые контроль на границе был временно восстановлен из-за чемпионата Европы по футболу в 2012 году, а затем из-за проведения двух международных климатических конференций в 2013 и 2018 годах, саммита НАТО в 2016 году и министерской встречи по Ближнему Востоку в 2019 году.

Теперь границы закрываются полностью, как это было 13 лет назад. Все имеющие право въезда в Польшу смогут сделать это только через 37 пунктов пропуска: 15 на границе с Чехией, 5 на границе со Словакией, 15 - с Германией и 2 - с Литвой. Помощь пограничникам будет оказывать полиция и пожарная охрана.

Помимо внутренних границ в Шенгенской зоне Польша также приняла решение ограничить число КПП на внешней границе. Приостанавливается работа семи погранпереходов на границе с Украиной, пяти - с Белоруссией и двух - с Россией.

Решение о закрытии границ вызвало большую обеспокоенность среди находящихся за границей поляков. Многие из них пока не понимают, как возвращаться в страну из отдаленных точек в условиях прекращения авиасообщения. Кому-то приходится продумывать сложные маршруты, так как ряд других государств также закрыли границы для иностранцев и пересечь их на автомобиле невозможно.

Крупнейшая польская авиакомпания LOT ("Лот") организует дополнительные специальные рейсы из США, Великобритании, Кипра, Мальты и Ирландии и ряда других мест. Продолжат возвращаться в страну и чартерные рейсы.

По словам Моравецкого, за границей сейчас находятся около 1,5 млн поляков. "От 200 до 500 тыс. могут захотеть вернуться в ближайшее время", - указал он.

Коронавирус в Польше

В Польше первый случай заражения коронавирусом был выявлен 4 марта. За десять дней число заболевших, анализы которых подтвердили наличие SARS-CoV-2, достигло 103. Три человека умерли, 13 выздоровели. По последним данным, сейчас в больницах находятся 526 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение, более 4,4 тыс. находятся в условиях домашнего карантина.

Власти республики приняли решение ввести особое положение эпидемиологической угрозы, отменить все массовые мероприятия, запретить гражданам собираться в группы численностью более 50 человек. Это касается маршей, демонстраций, религиозных и политических собраний. В период с 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Закрылись представительства многих компаний и государственных служб.

С субботы все рестораны, кафе, клубы, бары и казино закрыты для посетителей, но могут предлагать клиентам еду и напитки на вынос. Закрыты также все торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Магазины, расположенные вне крупных торговых галерей, работают нормально. Закрывать отдельные города и ограничивать передвижение внутри страны правительство пока не планирует.

Диагностику анализов пациентов с подозрением на коронавирус в Польше проводят 15 лабораторий. Власти страны заверяют, что тестов хватает. В республике выделены 19 больниц в разных регионах, которые предназначены исключительно для зараженных коронавирусом.

В Польше наблюдается нехватка защитной одежды для медиков, масок и средств для дезинфекции рук. Несмотря на призывы правительства избегать мест массового скопления людей и заверения, что перебоев с продуктами не будет, в торговых сетях наблюдается большой ажиотаж - обеспокоенные происходящим граждане раскупают крупы, консервы и средства личной гигиены.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

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ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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