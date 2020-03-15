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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: сотрудников Белого дома из-за коронавируса попросили избегать физических контактов

Вице-президент США Майкл Пенс, по данным портала Axios, также напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса попросил сотрудников Белого дома избегать "физических контактов" с окружающими и соблюдать "социальную дистанцию".

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Как сообщил в субботу портал Axios, соответствующая рекомендация содержится в электронном письме, которое Пенс, возглавляющий американскую команду специалистов по борьбе с распространением коронавируса, направил сотрудникам Белого дома. "В свете увеличения числа случаев [заражения] в столичном регионе каждый из нас должен делать все возможное, чтобы принять надлежащие меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и своих коллег", - цитирует документ Axios.

Кроме того, в своем послании вице-президент напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки, протирать дезинфицирующими средствами рабочие поверхности в офисе, "ограничивать личные встречи с большим числом участников" и при плохом самочувствии не приходить на работу.

Призыв избегать физических контактов - не единственная новая мера предосторожности, введенная в Белом доме в связи с коронавирусом. Ранее стало известно, что теперь всем, кто контактирует с вице-президентом или президентом США будут, измерять температуру. В субботу через эту процедуру уже прошли журналисты, пришедшие в Белый дом на брифинг по коронавирусу, на котором присутствовали и Дональд Трамп, и Майкл Пенс. В результате одного из журналистов на мероприятие не пустили. Как пояснила позднее в своем Twitter пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер, температуру репортеру измеряли трижды, во всех случаях результат был выше 38 градусов Цельсия.

По последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2795, умерли 57 человек. Президент Трамп в пятницу сделал тест на наличие у него коронавируса, который дал отрицательный результат.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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