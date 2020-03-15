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Распространение коронавируса нового типа

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Все аудиенции Папы Римского Франциска и его традиционные воскресные проповеди до 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляций

ТАСС, 15 марта. Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан. Об этом в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на заявление префектуры Дома Его святейшества.

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"В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на международном уровне все богослужения на Страстной неделе пройдут без физического присутствия верующих", - отметили в префектуре.

Кроме того, в Ватикане уточнили, что все аудиенции Папы Римского Франциска и его традиционные воскресные проповеди до 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляций. 8 марта впервые в истории Папа Римский прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки.

Первая локальная вспышка коронавируса в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали свыше 1,4 тыс. человек. К настоящему моменту в республике инфицированы более 17,7 тыс. человек, всего с начала вспышки выявлено более 21,1 тыс. случаев заражения. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса, случаи инфицирования которым зафиксированы более чем в 120 странах, пандемией.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканИталияРаспространение коронавируса нового типа
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