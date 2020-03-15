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Состояние заразившегося коронавирусом жителя Пермского края удовлетворительное

Ранее, глава края подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения болезни. Документ подразумевает отмену всех мероприятий с численностью участников более 1000 человек

ПЕРМЬ, 15 марта. /ТАСС/. Житель Пермского края, который заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо, его состояние удовлетворительное. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Житель Пермского края заразился коронавирусом после посещения Франции и был госпитализирован в пятницу в Пермскую краевую инфекционную больницу, он находится в изолированной палате.

"У него все хорошо, состояние удовлетворительное, температура в норме", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Документ подразумевает отмену всех мероприятий с численностью участников более 1000 человек. Для своевременного выявления заболевших во всех образовательных учреждениях вводятся "утренние фильтры" с осмотром детей медработниками. Температуру также будут измерять всем приезжающим в Пермь.

Термометрию (удаленное измерение температуры тела) организуют в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II. Санитарную обработку общественного транспорта будут осуществлять на конечных остановках. Кроме того, согласно плану действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом нового типа в Пермском крае, принято решение прекратить прием посетителей в стационарах и стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты и т. д.) до особого указания.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
РоссияПермский край
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