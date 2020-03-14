Режим повышенной готовности введут в Пермском крае с 15 марта из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте губернатора и правительства края.

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, в соответствии с которым с 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. <…> Режим повышенной готовности позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края", - сказано в сообщении.

Документ подразумевает отмену всех мероприятий с численностью участников более 1000 человек. Для своевременного выявления заболевших во всех образовательных учреждениях вводятся "утренние фильтры". Температуру также будут измерять всем приезжающим в Пермь. Термометрия (удаленное измерение температуры тела) будет организована в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II. Санитарную обработку общественного транспорта будут осуществлять на конечных остановках.

"Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования", - уточняется в сообщении. Власти отмечают, что ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации Прикамья продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

В субботу оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса у граждан РФ. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 59 человек. Житель Пермского края, который заразился коронавирусом после посещения Франции, госпитализирован в пятницу в Пермскую краевую инфекционную больницу, он находится в изолированной палате, его состояние удовлетворительное.