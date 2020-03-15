В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области с 16 марта вводят в регионе режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба правительства региона после того, как одного из жителей области госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Решением губернатора Пензенской области [Ивана Белозерцева] на территории региона с понедельника будет введен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах будут усилены профилактические и контрольные меры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Пензе одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результаты его тестов будут известны в ближайшие дни. Состояние пациента оценивается как стабильное. Специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.