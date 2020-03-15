Жители Пермского края смогут через спецпортал сообщать властям о завышении цен в аптеках

ПЕРМЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края запустили на портале "Управляем вместе" специальный раздел, через который жители региона смогут сообщать об отсутствии масок и завышенных ценах в аптеках на средства индивидуальной защиты. Об этом написала в воскресенье министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram.

"Уважаемые жители Пермского края, получаю ежедневно множество сообщений от вас по поводу отсутствия масок и высоких цен в аптеках на средства индивидуальной защиты. Запустили раздел на портале "Управляем вместе", куда можно анонимно сообщить об отсутствии масок и завышенных ценах на средства индивидуальной защиты. Считаю, что бизнесу в условиях распространения вируса в стране необходимо не только преследовать свои коммерческие интересы, но и позаботиться о безопасности жителей Пермского края", - отметила она.

Как сообщалось ранее, один житель Пермского края заразился коронавирусом после посещения Франции, его поместили в пятницу в Пермскую краевую инфекционную больницу, он находится в изолированной палате. По данным Минздрава региона, состояние пациента удовлетворение, температура в норме.