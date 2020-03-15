Nike закрывает все магазины в США и странах Западной Европы из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Компания Nike, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, закрывает с 16 по 27 марта все свои магазины на территории США, Канады, стран Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

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По его данным, все сотрудники продолжат получать зарплату в период вынужденного отпуска. В то же время, указали в компании, магазины Nike продолжат работу в Южной Корее, Японии, на большей части территории Китая и "во многих других странах", основываясь на данных о развитии эпидемиологической ситуации в мире.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, по состоянию на конец 2019 года всего Nike владела 384 магазинами в США и более чем 750 центрами продаж за пределами страны.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах возросло до 2795, умерли 57 человек. Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2725 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи были подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Президент США Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса. Число штатов США, в которых введен режим ЧС, достигло 40.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.