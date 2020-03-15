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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных новым коронавирусом в Словении превысило 200 человек

Количество инфицированных во всех регионах страны растет ежедневно

ЛЮБЛЯНА, 15 марта. /ТАСС/. Словенские власти зафиксировали 219 случаев заражения коронавирусом нового типа на территории страны, всего тестирование на заражение инфекцией прошли 6156 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице правительства республики в Twitter.

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Ранее сообщалось о 181 заболевшем в Словении. Первый случай заражения новым коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных во всех регионах страны растет ежедневно, в субботу был зафиксирован первый летальный случай.

Ранее словенские власти уже объявили о действии режима эпидемии и прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывающие территорию страны с Италией. Начиная с 11 марта, пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через шесть погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

С понедельника по всей Словении полностью прекратится движение общественного транспорта. Также закроются все бары, рестораны и другие заведения. Исключение будет сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, а также автозаправочных станций.

Теги
ИталияСловенияРаспространение коронавируса нового типа
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