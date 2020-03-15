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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в США возросло до 3010

Умер 61 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек.

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Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Телекомпания ранее информировала о том, что количество инфицированных новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885 человек, из которых 60 умерли. Официальная информация на сайте ЦКПЗ не обновляется и отражает положение по состоянию дел на 13 марта.

По новым данным СТТ, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2940 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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