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Распространение коронавируса нового типа

В РПЦ опровергли отмену патриархом богослужений из-за опасности заражения коронавирусом

Никаких изменений в богослужебном графике патриарха Кирилла нет, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Слухи о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменяет свои богослужения из-за коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"По поводу того, что Патриарх из-за коронавируса якобы отменил запланированные богослужения: это неправда. Никаких изменений в богослужебном графике патриарха Кирилла нет", - прокомментировал он появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что иерарх якобы перестал совершать службы при большом стечении народа и отменил свое участие в ряде мероприятий из-за опасности эпидемии.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Легойда, Владимир РомановичРаспространение коронавируса нового типа
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