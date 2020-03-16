Власти Чили запретили заход круизных лайнеров в порты до конца сентября из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Чили приняло решение до конца сентября запретить заход круизных лайнеров в порты из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Себастьян Пиньера.

"До 30 сентября запрещается заход во все чилийские порты пассажирских круизных лайнеров", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Пиньера также сообщил, что на наземных пограничных пунктах будет усилен контроль и сотрудники пограничной службы могут отказать во въезде иностранцам. Власти Чили также на две недели отменили школьные занятия и запретили посещение домов престарелых на 30 дней.

Кроме того, правительство страны собирается представить законопроект, согласно которому тюремный срок для заключенных старше 75 лет будет заменен на домашний арест. Изменения меры наказания также коснется заключенных в возраст от 65 до 74 лет, если им остался один год до освобождения. "Законопроект не распространяется на совершивших тяжкие преступления, осужденных за нарушение прав человека и преступления против человечности", - добавил он.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших достигло 75 человек.