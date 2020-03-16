Власти Колумбии отменят занятия во всех учебных заведениях

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил президент страны Иван Дуке.

Не время танцевать.

Не время танцевать. Страны продолжают вводить запреты из-за коронавируса

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"С понедельника, 16 марта, занятия для детей и молодежи - учащихся государственных образовательных учреждений отменяются", - написал он в своем Twitter.

Глава Колумбии добавил, что в течение будущей недели учителя подготовят планы для дистанционного обучения.

Ранее Дуке объявил о запрете на въезд в страну для всех иностранцев.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших к настоящему моменту - 34 человека.