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Распространение коронавируса нового типа

Власти Колумбии отменят занятия во всех учебных заведениях

Ранее правительство страны объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения коронавируса

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил президент страны Иван Дуке.

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"С понедельника, 16 марта, занятия для детей и молодежи - учащихся государственных образовательных учреждений отменяются", - написал он в своем Twitter.

Глава Колумбии добавил, что в течение будущей недели учителя подготовят планы для дистанционного обучения.

Ранее Дуке объявил о запрете на въезд в страну для всех иностранцев.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших к настоящему моменту - 34 человека.

 

Теги
КолумбияРаспространение коронавируса нового типа
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