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Распространение коронавируса нового типа

Австрия ввела ограничения для общественной жизни из-за коронавируса

В настоящее время в стране вирусом заразились 860 человек, шестеро выздоровели, один умер

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Австрия с понедельника переводит общественную жизнь на "аварийный режим", чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. В стране вступил в силу пакет мер правительства для защиты населения от заражения, который ограничивает передвижение граждан в общественном пространстве.

Власти закрывают до 22 марта магазины одежды, мебели, бытовой техники, детских товаров, ювелирных изделий, парикмахерские салоны, спортивные залы. Исключение сделано для объектов жизненно важного снабжения: супермаркеты, аптеки, заправки, почта, банки, прачечные, центры мобильной связи. Со вторника будут закрыты рестораны, бары и кафе, кроме службы доставки еды. Храмы отменяют общественные церковные службы, крещения и венчания.

Занятия во всех учебных заведениях переводятся на удаленный режим до 12 апреля. Некоторые детские сады и школы будут открыты для ухода за детьми, чьи родители пребывают на службе. Ограничения не затрагиваю работу общественного транспорта и органов государственного управления.

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Как сообщило Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, эти меры принимаются с целью не допустить дальнейшего инфицирования населения. В настоящее время в Австрии коронавирусом заразились 860 человек, шесть человек выздоровели, один умер. В воскресенье в Вене была зарегистрирована еще одна смерть пожилого пациента, у которого было подозрение на заражение коронавирусом.

Ограничения на улице

Правительство указало австрийцам находиться в домашней самоизоляции и выходить на улицу только в трех случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами и в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами и лекарствами. Прогулки на улице разрешены в одиночку или вместе с проживающими в одной квартире людьми.

Запрещаются собрания, закрываются спортивные, игровые и другие площадки общественного пользования. В частности, не разрешается собираться на улице группами более пяти человек. Нарушителям этого постановления грозят штрафы до €3600. За соблюдение предписанных мер в общественном пространстве отвечает полиция.

Международное сообщение

Согласно сообщениям Министерства иностранных дел Австрии, с 17 марта запрещается въезд из России, Украины, Нидерландов и Великобритании. Авиасообщение с этими странами приостанавливается до дальнейшего распоряжения. Такие же меры действуют в отношении Италии, Ирана, Южной Кореи, Китая, Испании, Франции и Швейцарии. Прекращено железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией. Австрийские авиакомпании вынуждены сокращать полеты по всему миру, переводить сотрудников на неполный рабочий день, в том числе из-за запретов других стран на въезд граждан Австрии.

МИД также повысил уровень угрозы безопасности для здоровья австрийцев во всех странах мира, призвал их отказаться от зарубежных поездок и вернуться на родину. Прибывающим из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызванного коронавирусом, необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус, пройти медицинское обследование на месте или отправиться в карантин на две недели.

Удаленная работа

Австрийские работодатели переводят большую часть сотрудников на удаленный режим работы. В первую очередь это касается не стратегически важных предприятий. На крупном производстве остаются работники, труд которых необходим для продолжения функционирования экономики. Профильные объединения - Палата экономики Австрии и Союз промышленников - поддержали государственные меры борьбы с вирусом, но рекомендовали не закрывать заводы и фабрики. Правительство также объявило, что направит €4 млрд в фонд помощи предпринимателям из-за понесенных убытков.

Международные организации отделения ООН в Вене - Управление ООН по наркотикам и преступности, Международное агентство по атомной энергии, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - последовали указу правительства Австрии и перевели штат сотрудников на удаленный режим работы до 3 апреля.

Туризм, медицина, армия

Австрийские власти запретили проведение крупных массовых мероприятий. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Государственные больницы откладывают несрочные операции, запретили посещение больных. Во всех девяти регионах Австрии готовятся лазареты для людей, которым в худшем случае может не найтись места в больницах при заражении.

Жителям с подозрением на заражение коронавирусом или симптомами гриппа и простуды указано информировать об этом медицинские службы по телефону, а не являться самостоятельно в клиники, чтобы избежать заражения медперсонала и других пациентов. Министерство обороны мобилизует вооруженные силы страны и резервистов для вспомогательной помощи органам управления и уже продлило срок службы военнослужащих-срочников.

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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