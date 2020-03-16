Guardian: вспышка коронавируса может привести к госпитализации почти 8 млн британцев

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Вспышка коронавируса может продлиться в Великобритании до весны следующего года, а госпитализация может потребоваться 7,9 млн граждан Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на попавшие в ее распоряжение материалы с секретного брифинга, который правительственная медицинская служба Public Health England (PHE) провела для руководства Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии.

"До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - отмечается в документе, который цитирует газета.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время теперь анализы на инфекцию берутся лишь у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число заболевших может составлять от 5 до 10 тыс.