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Лидеры G7 16 марта обсудят ситуацию с коронавирусом

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Лидеры стран G7 в понедельник, 16 марта, проведут телеконференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в парламенте.

"Недавно у меня были телефонные разговоры с лидерами США, Франции и Великобритании. Сегодня главы государств стран "семерки" проведут телеконференцию в 11 вечера (17:00 мск). Я рассчитываю, что мы обсудим меры, как нам объединиться в борьбе с распространением вируса", - сказал он.

В этом году США председательствует в G7.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

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