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Распространение коронавируса нового типа

В Японии школы в ряде городов возобновили занятия из-за отсутствия новых заражений

Занятия возобновились во всей префектуре Сага, а также в городах Сидзуоку и Тояма с суммарным населением более 1,1 млн человек

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Начальные и средние школы в ряде японских городов возобновили в понедельник занятия, несмотря на просьбу правительства прекратить учебный процесс из-за вспышки нового коронавируса. Они мотивируют свое решение тем, что на территориях этих населенных пунктов в последнее время не было выявлено новых заражений, передает информационное агентство Kyodo.

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В частности, занятия возобновились во всей префектуре Сага с населением свыше 815 тыс. человек на юго-западном острове Кюсю. За ее пределами такое же решение приняли власти шести других городов, включая Сидзуоку и Тояма с суммарным населением более 1,1 млн человек.

Ранее правительство Японии обратилось с просьбой прекратить занятия во всех школах со 2 марта для того, чтобы не допустить роста числа заражений новым коронавирусом. В соответствии с такой рекомендацией решение отправить детей на внеочередные каникулы приняли более 90% начальных и средних учебных заведений в стране. Однако затем в ряде районов родители стали настаивать на возобновлении занятий, ссылаясь на отсутствие новых заражений. Многие также ссылаются на проблемы, связанные с необходимостью брать отпуска на работе, чтобы остаться с детьми.

В Японии сейчас отмечено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки их стало на тридцать больше. Умер 31 человек. В то же время правительство неоднократно заявляло, что пока не видит оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в стране.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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