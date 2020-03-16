Власти Перу объявили чрезвычайное положение и закрыли границы из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Власти Перу приняли решение объявить в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье заявил президент Перу Мартин Вискарра в обращении к нации, которое транслировалось в Twitter администрации главы государства.

"Мы единогласно утвердили в Совете министров указ, который вводит чрезвычайное положение в стране из-за серьезных обстоятельств, связанных с коронавирусом, которые влияют на жизнь нации. <...> Во время этого режима объявляется полное закрытие границ", - сказал президент. Он уточнил, что меры вводятся на 15 суток.

К настоящему моменту в Перу подтвержден 71 случай заражения коронавирусом.