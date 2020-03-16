{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Перу объявили чрезвычайное положение и закрыли границы из-за коронавируса

К настоящему моменту в стране подтвержден 71 случай заражения

ТАСС, 16 марта. Власти Перу приняли решение объявить в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье заявил президент Перу Мартин Вискарра в обращении к нации, которое транслировалось в Twitter администрации главы государства.

На эту тему
Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

"Мы единогласно утвердили в Совете министров указ, который вводит чрезвычайное положение в стране из-за серьезных обстоятельств, связанных с коронавирусом, которые влияют на жизнь нации. <...> Во время этого режима объявляется полное закрытие границ", - сказал президент. Он уточнил, что меры вводятся на 15 суток.

К настоящему моменту в Перу подтвержден 71 случай заражения коронавирусом.

Теги
ПеруРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Очаги массового заражения коронавирусом выявлены в Японии в 15 местах
В Осаке заразились более 50 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС