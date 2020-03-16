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Распространение коронавируса нового типа

Поток туристов в Гонконг сократился на 96% из-за коронавируса

На сегодняшний день в мегаполисе зарегистрировано 149 случаев заражения и четыре летальных исхода

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 марта. /ТАСС/. Турпоток в Гонконг - один из самых посещаемых городов мира - на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сократился в феврале более чем на 96% в годовом исчислении. Об этом сообщило в понедельник управление по делам туризма этого специального административного района КНР.

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"Туристическое ведомство объявляет, что предварительный показатель количества посещений Гонконга в феврале составил 199 тыс., что более чем на 96% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в распространенном заявлении.

Глава туруправления Дейн Чэн отметил, что показатель за целый месяц опустился до уровня однодневного числа посещений мегаполиса в пиковый период прошлого года. По его словам, для поддержки отрасли местные власти обещали выделить 400 млн гонконгских долларов ($51,5 млн).

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. Местные власти закрыли подавляющее большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с материковым Китаем, ввели карантинный режим для посетителей из целого ряда стран, где отмечено распространение коронавируса. Многие авиакомпании на этом фоне резко сократили количество рейсов в Гонконг, а некоторые и вовсе отменили полеты.

На сегодняшний день в мегаполисе зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом с четырьмя летальными исходами.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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