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Распространение коронавируса нового типа

ABC: в Канберре ввели режим ЧП из-за коронавируса

Режим распространился и на штат Виктория, сообщает вещательная корпорация

ТАСС, 16 марта. Власти Канберры и штата Виктория приняли решение с понедельника ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

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По ее данным, режим ЧП в Виктории пока будет введен на четыре недели. Премьер-министр региона Дэниэл Эндрюс заявил, что чрезвычайное положение будет действовать "столько, сколько потребуется". В рамках принимаемых мер власти штата смогут отменять мероприятия более чем с 500 участниками, а также помещать в 14-дневный карантин всех прибывших из других стран.

Вслед за штатом Виктория глава правительства Канберры Эндрю Барр также объявил о введении чрезвычайного положения на столичной территории на одну неделю.

Ранее власти Австралии приняли меры для защиты страны от распространения коронавируса. С понедельника все въезжающие на территорию государства должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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