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Распространение коронавируса нового типа

В Нью-Йорке закроют кинотеатры, концертные залы и школы из-за коронавируса

Это решение вступает в силу 17 марта

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подпишет распоряжение о временном закрытии школ, ночных клубов, кинотеатров и концертных залов в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это решение вступает в силу 17 марта, сообщил в воскресенье градоначальник.

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"Ночные клубы, кинотеатры, небольшие театры и концертные залы должны быть закрыты. Распоряжение вступает в силу во вторник, 17 марта, в 09:00 [16:00 мск]", - написал в Twitter де Блазио. Он подтвердил заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о временном прекращении занятий во всех средних школах мегаполиса с 16 марта. "Мы собираемся приступить к удаленному обучению в цифровом формате в понедельник, 23 марта, и сделаем все возможное, чтобы помочь детям", - обещал мэр.

"Наш город столкнулся с беспрецедентной угрозой, на которую мы должны ответить в духе военного времени", - заявил де Блазио.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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