Очаги массового заражения коронавирусом выявлены в Японии в 15 местах

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Очаги массового заражения новым коронавирусом выявлены в Японии в 15 местах в 10 из 47 префектур страны. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По данным его экспертов, самый крупный очаг (заразились более 50 человек) выявлен в районе города Осака - крупнейшего на юго-западе и главного японского острова Хонсю. Его источником стал клуб с живой музыкой, откуда и произошло распространение коронавируса. Пока это единственный столь крупный очаг заражения в Японии.

Помимо этого, отмечены десять кластеров с заражением более 10 человек. Их источниками стали, в частности, ночной клуб на северном острове Хоккайдо, коллективная вечеринка по случаю Нового года в Токио. В четырех местах выявлены очаги заражения более пяти человек. Их источниками, в частности, были спортивные залы и социальные учреждения.

Министерство сообщило, что с каждым из этих очагов заражения работают отдельные бригады специалистов, которые выявляют цепочки распространения инфекции.

В Японии сейчас отмечено более 1,5 тыс. случаев заражения, за последние сутки их стало на 30 больше. Умер 31 человек. В то же время правительство неоднократно заявляло, что пока не видит оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в стране.