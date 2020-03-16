В Новосибирской области отменили выставки "Технопром" и "Транспорт Сибири"

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение отменить международные форумы и выставки "Технопром" и "Транспорт Сибири", а также форум "Учсиб" в 2020 году из-за коронавируса, сообщил на оперативном совещании в обладминистрации министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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Планировалось, что выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса "УчСиб" пройдет в Новосибирске с 15 по 17 марта. С 27 по 30 мая в Новосибирске должен пройти международный Сибирский транспортный форум и специализированная транспортно-логистическая выставка "TransSiberia". Ранее Травников сообщал, что международный форум "Технопром" должен пройти в июне.

"Отменяется форум "Учсиб", отменяется форум и выставка "Транспорт Сибири", отменяется в этом году выставка и форум "Технопром". Совместно с организаторами приняли решение, что Транссибирский Арт-фестиваль состоится в усеченном виде, там не будут принимать участие иностранные исполнители", - сказал Травников.

По словам вице-губернатора Сергея Нелюбова, в области под меднаблюдением в 14-дневном карантине находятся 543 человека. Как сказал Хальзов, 56 человек летели в одном самолете с жителями Кузбасса, у которых накануне подтвердился коронавирус.