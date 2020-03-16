Вузы Дальнего Востока переводят студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Амурский государственный университет (АмГУ) и Дальневосточный государственный университет (ДВФУ) переводят своих студентов на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службах вузов. Аналогичные решение могут быть приняты в понедельник в других крупных университетах Дальневосточного федерального округа.

В воскресенье Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса.

"С 16 марта АмГУ переводит студентов на смешанное обучение с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. С 16 по 29 марта в университете будут отменены лекционные занятия в потоках общей численностью обучающихся более 30 человек и занятия по физической культуре и спорту. Контактная работа обучающихся и педагогических работников в этих случаях будет проводиться исключительно в электронной информационно-образовательной среде", - сообщили в пресс-службе университета.

Также на электронное обучение переходит ДВФУ, где из-за закрытого пассажирского сообщения с Китаем и Республикой Корея к занятиям не смогли приступить более 700 из 1,5 тыс. студентов из КНР и около 20 учащихся из Республики Корея. "Университет продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях. Лекционные и семинарские занятия будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему, к которой студенты смогут подключаться через персональные электронные устройства из дома или общежития", - сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Там добавили, что для вуза электронное обучение - это привычный формат, так как с 2018 года все учебные планы включают онлайн курсы ведущих российских университетов и преподавателей самого ДВФУ.

Камчатский государственный технический университет также готов к переходу на дистанционное обучение. Однако, как сказала ТАСС начальник учебно-методического управления КамГТУ Наталья Кириенко, необходимости в этом пока руководство университета не видит. "У нас есть учебная платформа с необходимой литературой и личный кабинет у каждого студента на этой платформе, однако необходимости переводить обучающихся на дистанционный формат мы не видим, потому что ни одного официально зарегистрированного случая заражения коронавирусом на Камчатке не зафиксировано. Если краевые Роспотребнадзор и Минздрав дадут нам распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат обучения, мы сделаем это достаточно быстро", - сказала Кириенко.

Школьные занятия

В понедельник собрание с участием руководителей институтов и колледжей пройдет в Сахалинском государственном университете (СахГУ). По его итогам также будет принято решение по организации образовательного процесса в учреждении.

Ограничительные меры вводятся и в средних учебных заведениях Дальнего Востока. С 17 марта в школах и других образовательных учреждениях Сахалинской области отменяется кабинетное обучение, сообщили ТАСС Министерстве образования региона. Это значит, что учащиеся не будут переходить с урока на урок в разные кабинеты. Каждый класс будет находиться в одном кабинете, педагоги будут сами приходить к ним.

Власти Чукотки, где на прошлой неделе зарегистрирован первый случай подозрения на коронавирус, также готовы перевести все учебные заведения региона на дистанционное обучение, если такое предписание поступит из Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сказал ТАСС зампредседателя комитета образования Еврейской автономной области Илья Карепов, на сегодняшний день оснований для закрытия образовательных учреждений региона на карантин и перехода на дистанционное обучение власти не видят. Случаев заболевания коронавирусом в ЕАО не выявлено. "Письмо от Минпросвещения о переходе на дистанционное обучение носит рекомендательный характер. Такая мера может быть введена в случае угрозы заражения детей. На данном этапе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора идет регулярная дезинфекционная обработка помещений в образовательных учреждениях, до детей и преподавательского состава доводится информация о необходимости соблюдения личной гигиены", - сказал собеседник агентства.