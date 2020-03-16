Съемки передачи "Вечерний Ургант" будут проходить без участия зрителей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авторы передачи Первого канала "Вечерний Ургант" приняли решение не приглашать зрителей на съемки выпусков шоу из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом они сообщили в профиле передачи в Instagram.

"Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей, и несмотря на то, что их реакция в зале - это неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе телеканала "Россия-1" ТАСС сообщили, что обсуждается возможность записи программ без участия зрителей в студии из-за распространения коронавируса.

Кроме того, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что выпуск передачи "Воскресный вечер" уже снимается без зрителей в студии.