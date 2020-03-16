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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи перезимовали у Владивостока и Находки

По словам очевидцев, которые видели животных, киты выглядят здоровыми, активными и не боятся людей
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Часть выпущенных в акватории Приморского края белух, находившихся в бухте Средней, провели зиму в акваториях Владивостока и Находки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"Животные, выпущенные в Японском море возле Лазовского природного заповедника, разошлись по акватории побережья Приморья. Согласно текущим данным со спутниковых меток, в районе порта Находки находятся три помеченные белухи и, по-видимому, в этом месте сосредоточена группа животных. Еще одна помеченная белуха в данный момент находится в Амурском заливе недалеко от Владивостока, а другая - в 170 км севернее Лазовского заповедника", - сообщил представитель пресс-службы.

По информации, поступающей в институт от волонтеров общественных организаций, их видят в районе порта Находки и в других местах. Животные выглядят вполне здоровыми, они активны, людей не боятся. По словам специалистов института, кормовая база в прибрежной зоне Приморья позволяет животным благополучно перезимовать.

Последний сигнал со спутниковых меток косаток институт получил 11 января, животные находились в открытых водах Тихого океана примерно в 500 милях от Хоккайдо. Это были две косатки - Харя и Зоя. Таким образом срок службы установленных меток составил чуть больше полугода, как и прогнозировали ученые. За это время удалось получить уникальные данные, рассказывающие о путях миграции животных в зимний период времени. В институте подчеркнули, что с момента выпуска животных не было зафиксировано ни одного факта гибели морских млекопитающих.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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