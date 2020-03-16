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Распространение коронавируса нового типа

Горячие линии по коронавирусной инфекции открыли в каждом регионе России

В Роспотребнадзоре также напомнили, что на официальном сайте ведомства дополнен раздел по профилактике инфекции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Горячие линии, куда граждане могут обратиться за консультацией по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, работают в каждом регионе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"В каждом регионе есть своя региональная горячая линия по коронавирусной инфекции, открытая региональным органом исполнительной власти, а также региональные оперативные штабы", - говорится в сообщении.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19, консультация доступна и на китайском языке.

В Москве, в частности, с 4 марта заработала горячая линия департамента здравоохранения города для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Всем прибывшим в Москву из таких стран нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00) и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом.

В Московской области граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, могут круглосуточно звонить по телефону 8-800-550-50-30. Росздравнадзор же открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения принимаются по номеру 8-800-550-99-03.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что на официальном сайте ведомства дополнен раздел по профилактике новой коронавирусной инфекции. Специалистами были разработаны памятки для населения и распространены по субъектам.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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