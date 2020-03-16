СМИ: архитектор Витторио Греготти умер от коронавируса

ТАСС, 13 марта. Итальянский архитектор Витторио Греготти умер в Милане от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщил телеканал Би-би-си .

По данным телеканала, архитектор был доставлен в одну из миланских больниц вместе с супругой, Марианой Маццей, у которой также были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Греготти умер в воскресенье, 15 марта. В настоящее время супруга архитектора остается под наблюдением врачей.

Греготти основал в 1974 году студию Gregotti Associati International, в числе наиболее важных проектов которой план развития района Бикокка в Милане (1985-2005), культурный центр Белем в Лиссабоне (1988-1993), театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс (2003-2007). Архитектор был директором по изобразительному искусству на Венецианской биеннале с 1974 по 1976 год.