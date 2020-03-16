Миронов призвал ввести федеральный запрет на проведение массовых мероприятий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал кабмин РФ ввести федеральный запрет на проведение в стране массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте партии.

"Ситуация с коронавирусом в нашей стране пока остается сравнительно спокойной. Сейчас крайне важно не допустить ее ухудшения, а для этого нужны жесткие превентивные меры, - цитирует Миронова пресс-служба справороссов. - Считаю, что нужно на федеральном уровне отказаться от проведения всех развлекательных, спортивных, деловых массовых мероприятий в стране".

Политик считает допустимым проведение "неотложных" мероприятий социальной либо государственной значимости с числом участников до 200 человек. "Призываю наше правительство обсудить и ввести соответствующий федеральный запрет. Здоровье людей на сегодня важнее зрелищ", - уверен парламентарий.

Глава справороссов привел в пример международный опыт. Он напомнил, что в Молдавии и Черногории публичные мероприятия полностью отменены, а в США рассматривается запрет на мероприятия численностью от 50 человек.

Режимы, предусматривающие ограничения на проведение массовых мероприятий уже действуют в ряде российских регионов. В частности, с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.