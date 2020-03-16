Власти Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности вводится в Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства региона, распространенном в понедельник.

"В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Постановление "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" согласовано со всеми уполномоченными ведомствами", - говорится в сообщении.

Согласован порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также некоторые другие ограничительные меры.

В настоящее время заразившихся коронавирусом в Самарской области не выявлено.