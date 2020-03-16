{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

При этом в регионе пока не выявлено заразившихся

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности вводится в Самарской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства региона, распространенном в понедельник.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Постановление "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" согласовано со всеми уполномоченными ведомствами", - говорится в сообщении.

Согласован порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также некоторые другие ограничительные меры.

В настоящее время заразившихся коронавирусом в Самарской области не выявлено.

 

Теги
РоссияСамарская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Матвиенко призвала россиян не поддаваться панике из-за коронавируса и не скупать продукты
Продукты в магазинах "есть, будут, и в этом смысле нет проблем", отметила спикер Совфеда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС