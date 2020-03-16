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Распространение коронавируса нового типа
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В Петербурге количество госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло до 238

За последние сутки в Боткинскую больницу доставили 42 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Количество пациентов в Петербурге, госпитализированных с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу после возвращения из неблагополучных по коронавирусу стран, за последние сутки увеличилось на 42 человека - до 238 человек. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный врач стационара больницы Денис Гусев.

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"На 16 марта в больнице Боткина находится 238 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 11 иностранцы. За последние сутки поступило 42 человека. Это средний показатель, в какие-то сутки к нам поступало 30-40, до 60 пациентов", - сказал он.

Гусев добавил, что все пациенты, которые находятся в больнице, заразились вне России. "Это все пациенты, которые прибыли из различных стран Европы в начале марта. Ни одного пациента, который бы заразился в России у нас нет", - отметил он.

По словам председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в Петербурге пациентов с подозрением на коронавирус принимает еще одно учреждение - Введенская больница. "Больные, прибывшие из неблагополучных стран, и у которых есть симптомы ОРВИ, находятся в Боткинской больнице и обследуются, на сегодняшний день ни у кого из них вирус не обнаружен. В двух больницах в настоящее время находятся 258 пациентов с ОРВИ, все с отрицательными анализами [по коронавирусу]. Введенская больница принимает пациентов с ОРВИ, чтобы освободить мощности Боткинской больницы", - сказал он журналистам.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, на данный момент подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом.

Она сообщила, что в Петербурге будут созданы бесплатные пункты забора материалов для определения заболевания коронавирусом, куда смогут обратиться все желающие.

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