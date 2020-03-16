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Распространение коронавируса нового типа

Пансионаты Севастополя подготовили к приему на карантин по коронавирусу

Власти города также оформили заказ на дополнительную поставку масок в аптеки

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Пансионаты Севастополя подготовили на тот случай, если мест в инфекционной больнице будет не хватать для приема людей на карантин и обследование на коронавирус, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора региона Михаил Развожаев.

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"Больница может принять более 120 человек. Если будет необходимость, будем задействовать другие лечебные учреждения, а также может быть госпитализация с соответствующей поддержкой в наши пансионаты, сейчас все для этого подготовлено, на этот случай оборудование завозится", - сказал Развожаев.

Он также рассказал, что школьники Севастополя до конца четверти перейдут на дистанционное обучение. Власти города также оформили заказ на дополнительную поставку масок в аптечные сети, добавил Развожаев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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