Большинство из 53 носителей коронавируса в Москве ранее вернулись из Европы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большинство из 53 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, находящиеся в Москве, посещали недавно европейские страны. Об этом сообщили журналистам в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Большинство пациентов (из 53 заразившихся в Москве - прим. ТАСС) вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - сказали в штабе.
По данным штаба, заразившиеся коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU (12 марта) Милан - Москва; В3 832 (2 марта) Жирона - Москва; S7 3586 (7 марта) Верона - Москва; SU 2487 (8 марта) Цюри - Москва; W6 2489 (4 марта) Будапешт - Москва; SU 2383 (11 марта) Женева - Москва; SU 2629 (4 марта) Брюссель - Москва; AF 1044 (4 марта) Париж - Москва; SU 2381 (9 марта) Женева - Москва; FV 5876 (26 февраля) Таиланд - Москва.
"Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждения. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", - заключили в штабе.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
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