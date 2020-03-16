Большинство из 53 носителей коронавируса в Москве ранее вернулись из Европы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большинство из 53 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, находящиеся в Москве, посещали недавно европейские страны. Об этом сообщили журналистам в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Большинство пациентов (из 53 заразившихся в Москве - прим. ТАСС) вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - сказали в штабе.