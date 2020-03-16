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Распространение коронавируса нового типа

У вернувшегося из Ирана жителя Коми подтвердили коронавирус

Пациент чувствует себя хорошо и уже выздоравливает

ТАСС, 16 марта. Случай заражения коронавирусной инфекции подтвердили у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Как сообщается в понедельник на сайте правительства республики Коми, от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (г. Новосибирск) по результатам исследования проб получено подтверждение наличия инфекции.

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"В Республике Коми подтвержден случай коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле республиканских властей.

В настоящее время пациент выздоравливает, чувствует себя хорошо. Информация о подтвержденном лабораторно случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора. Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана", - говорится в сообщении.

Когда именно мужчина вернулся из Ирана и был госпитализирован, власти не уточняют. Известно, что после возвращения в Сыктывкар молодой человек был помещен в одноместный бокс республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Установлен и круг близких контактов пациента, контактировавшие с ним сейчас находятся под наблюдением врачей.

С 16 марта в Коми введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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РоссияКомиРаспространение коронавируса нового типа
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