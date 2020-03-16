Главный санитарный врач по Петербургу потребовала усилить в разы меры дезинфекции в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова на расширенном заседании городского правительства в понедельник назвала недостаточными меры дезинфекции в петербургском метрополитене и потребовала проводить уборку с дезинфекцией ежечасно вместо четырех раз в сутки.

"Недостаточно два раза в сутки проводить уборку подвижного состава и четыре раза в сутки обработку эскалаторов. В Москве, например, за час нахождения в метрополитене человек встречается с 10 тысячами контактов, поэтому это крайне недостаточно. Переводите на раз в час, как минимум", - сказала Башкетова после доклада первого заместителя начальника метрополитена Евгения Козина.

Козин рассказал, что для профилактики распространения коронавируса в метрополитене принимаются меры без изменения графика работы станций, эскалаторов и интервалов движения поездов: влажная уборка подвижного состава с использованием дезинфицирующих средств и растворов два раза в сутки, влажная уборка пассажирских зон станций, вестибюлей с использованием дезинфицирующих средств и растворов четыре раза в сутки, влажная уборка поручней и балюстрад эскалаторов четыре раза в сутки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал на заседании, что необходимо "обеспечить меры, которые требует главный санитарный врач".

По данным Башкетовой, в Санкт-Петербурге в понедельник зарегистрированы три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Всего в городе было выявлено девять зараженных, двое выписаны после лечения. Все пациенты заразились за границей: Италии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии.

Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.