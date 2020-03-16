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Распространение коронавируса нового типа

В СЗФО из-за угрозы коронавируса отменяют соревнования и переходят на дистанционную работу

Жителям не рекомендуют выезжать за границу и находиться в местах большого скопления людей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Угроза распространения коронавирусной инфекции внесла изменения в работу государственных учреждений и культурную жизнь городов Северо-Западного округа страны. В регионах отправляют на домашнее обучение школьников и студентов, у госслужащих отменяются заграничные командировки, а жителям рекомендуют отказаться от любых поездок за границу и поменьше находиться в местах большого скопления людей.

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Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В СЗФО заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Коми. По предварительным данным, положительный результат на коронавирус выявлен в понедельник у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в Мурманске.

Отмена массовых событий

Запрет на проведение массовых мероприятий введен в большинстве регионов СЗФО. Так, до 30 апреля деловые, культурные и развлекательные события, где количество участников в помещении превышает 300 человек, а на открытом воздухе до 600 человек, отменены в Калининградской области. В Карелии запрет на массовые собрания ввели, начиная с 50 человек, в том числе отменен запланированный на 25 января V этап Кубка мира по зимнему плаванию.

В Мурманской области из-за ужесточения мер по профилактике коронавируса возможное количество человек на мероприятии со 100 в понедельник днем сократилось до 50, международный кинофестиваль "Северный Характер" перенесли с марта на осень 2020 года.

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов сообщил ТАСС, что на две трети сокращена программа "Пасхального фестиваля", который будет проходить в апреле-мае. "По состоянию на сегодня не отменены концерты российских исполнителей и шотландцев. Пришлось отказаться от выступлений коллективов из США, Испании, Франции, Эстонии и Украины", - сказал он.

В Ленинградской области в марте отменены фестивали "Крендельфест" в Выборге, "Минские мосты" в Кировском районе, "ГТО в моей семье" - в Гатчине, конкурс вокала "Гатчинская радуга", соревнования ватерполистов "Золотой мяч".

Дистанционное обучение

В Коми родителям разрешено не водить ребенка в детский сад, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. В Новгородской области свободное посещение объявлено для школ и колледжей. Все школы Псковской области досрочно ушли на каникулы в целях профилактики коронавируса, такое же решение принял по образовательным учреждениям своего региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В понедельник комитет по образованию Санкт-Петербурга утвердил распоряжение об организации деятельности образовательных учреждений города в условиях свободного посещения. Родители учеников могут подать заявление о решении перейти на удаленное обучение дистанционно, не посещая школу. Родители более 12,3 тыс. (2,3%) школьников Санкт-Петербурга уже приняли решение перевести их на дистанционное обучение.

В Ненецком автономном округе заболевших коронавирусом или контактировавших с таковыми, по последним данным, нет. Тем не менее ученики школ НАО с 17 по 23 марта будут учиться на дому. "Официальная причина - превышение эпидпорога по ОРВИ", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. Среди школьников от 7 до 14 лет эпидемический порог превышен на 37,9%.

В Карелии на дистанционное обучение переведены только студенты Петрозаводского госуниверситета. Республиканские власти пока не ввели карантин в колледжах, техникумах, школах и детских садах. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, это решение необходимо принимать с учетом возможностей родителей следить за ребенком дома.

"Я не думаю, что закрытие школ на карантин - это абсолютная панацея, потому что за этим стоит вопрос, готовы ли мы все с вами обеспечить, что все наши дети останутся дома. <…> К вопросу будем подходить взвешенно, эффективно, с учетом опыта других стран, где эти проблемы более выпукло уже обозначены, с учетом опыта других регионов", - сказал Парфенчиков во время заседания правительства республики в понедельник, добавив, что надеется на разумное поведение граждан, которые будут исполнять все рекомендации для снижения угрозы заражения.

Запрет заграничных командировок

В государственных учреждениях также предпринимают дополнительные меры безопасности. У госслужащих в регионах отменены заграничные командировки, а также им рекомендовано отменить личные зарубежные поездки.

В Ленинградской области органам власти рекомендовали проводить совещания с представителями районов и встречи с жителями в дистанционном формате. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, в комитете Госстройнадзора уже изменили форму личного приема граждан и перешли на телефонное общение. По возможности с дольщиками организуют и видеосвязь.

Власти регионов также начали выделять средства на борьбу с вирусом. Правительство Карелии выделило дополнительные 10 млн рублей из бюджета, которые направят на закупку масок, халатов, боксов для транспортировки больных, противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств.

Производство защитных масок

В регионах также увеличивают запасы защитных масок и рассматривают новые каналы их поставки. Власти Санкт-Петербурга планируют осуществлять закупки медицинских масок в Китайской Народной Республике, где эпидемия коронавирусной инфекции в настоящее время идет на спад, сообщил журналистам в понедельник председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам вице-премьера Карелии Игоря Корсакова, правительство республики отрабатывает ситуацию с производством защитных масок на территории региона. Так, предприятия республиканского УФСИН готовы переориентировать свое производство и наладить выпуск защитных средств на базе своих предприятий. С единственной фабрикой по производству масок пересмотрели формат работы власти Новгородской области: компания перенаправит на новгородский рынок дополнительный объем продукции.

"Мы с коллегами сейчас работаем в постоянной кооперации и координации, достигнута договоренность о том, что в неделю дополнительно 50 тыс. масок централизованно направляются в аптечную сеть для дальнейшего распространения в аптеки, от которых поступили заявки и там, где это требуется жителям, исходя из тех звонков, которые поступают нам от граждан. Мы оперативно стараемся реагировать на эти сигналы", - рассказал ТАСС министр промышленности и торговли области Илья Маленко.

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