Московский зоопарк закрывается до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский зоопарк перестанет принимать посетителей с 17 марта по 10 апреля на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради общей безопасности. Однако наши животные останутся рядом. Уже сейчас каждый может наблюдать за большими пандами Жуи и Диндин в онлайн-трансляции на сайте", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что онлайн-трансляций станет больше. Со вторника можно будет наблюдать за борнейскими орангутанами, равнинными гориллами и белыми медведями.

"Просветительская деятельность тоже не прекратится. Кружкам Московского зоопарка уже более ста лет. Карантин не помешает им работать. Лекции, семинары, мастер-классы тоже будут вестись в онлайн-режиме. Мы вскоре оповестим вас о подробностях", - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.