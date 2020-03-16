Поездки калининградских школьников по проекту "Мы - россияне" перенесли на лето

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Весенние поездки калининградских школьников и молодежи за пределы области в рамках региональной программы "Мы - россияне" перенесли на лето из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Во время весенних каникул планировались провести четыре поездки для более 300 школьников, в Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Торжок, Тверь. Все эти поездки теперь перенесли на летний период. В них примут участие школьники из Гурьевска, Советска, Черняховска, Багратионовска, Светлого, Гвардейска, Немана, Гусева, а также учащиеся нескольких школ и колледжей Калининграда. На осень также перенесли патриотический проект "Поезд Памяти" - поездка молодежи региона, которая ежегодно проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Победе в Великой Отечественной войне.

Региональные проект "Мы россияне" реализуется в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области. Благодаря ему молодежи, живущей в регионе, оторванном от основной территории страны, предоставляется возможность побывать в исторических и культурных центрах, памятных местах, приобщиться к российским культурным и историческим ценностям.

В проекте могут участвовать дети с 10 лет и молодежь. Набор школьников для поездок ведется по квотам, которые распределяются между муниципалитетами пропорционально количеству учеников 5-8 классов. Участие молодежи определяется по результатам конкурсов. Поездки школьников из малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплачиваются в полном объеме. В детские группы в первую очередь стараются включить именно таких ребят. Для остальных участников проекта цена поездки не превышает 20% от ее фактической стоимости.

Ежегодно в поездки по стране из Калининграда отправляется до 4 тыс. школьников и молодых людей. Они едут в Санкт-Петербург, Москву, города Северо-Западного и Центрального федеральных округов, Казань, Псков, Курск. Направления ежегодно обновляются, разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Для участников детских и молодежных общественных объединений, организуются также тематические поездки "Поезд памяти", приуроченные к Дню Победы, дети и молодежь выезжают на всероссийские молодежные форумы и тематические смены всероссийских лагерей, сообщили в областном правительстве.