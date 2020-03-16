{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поездки калининградских школьников по проекту "Мы - россияне" перенесли на лето

Во время весенних каникул более 300 школьников планировали поехать в Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Торжок и Тверь

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Весенние поездки калининградских школьников и молодежи за пределы области в рамках региональной программы "Мы - россияне" перенесли на лето из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Поездки детей в рамках программы "Мы-россияне" перенесены на летний период", - говорится в сообщении пресс-службы.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Во время весенних каникул планировались провести четыре поездки для более 300 школьников, в Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Торжок, Тверь. Все эти поездки теперь перенесли на летний период. В них примут участие школьники из Гурьевска, Советска, Черняховска, Багратионовска, Светлого, Гвардейска, Немана, Гусева, а также учащиеся нескольких школ и колледжей Калининграда. На осень также перенесли патриотический проект "Поезд Памяти" - поездка молодежи региона, которая ежегодно проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Победе в Великой Отечественной войне.

Региональные проект "Мы россияне" реализуется в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области. Благодаря ему молодежи, живущей в регионе, оторванном от основной территории страны, предоставляется возможность побывать в исторических и культурных центрах, памятных местах, приобщиться к российским культурным и историческим ценностям.

В проекте могут участвовать дети с 10 лет и молодежь. Набор школьников для поездок ведется по квотам, которые распределяются между муниципалитетами пропорционально количеству учеников 5-8 классов. Участие молодежи определяется по результатам конкурсов. Поездки школьников из малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплачиваются в полном объеме. В детские группы в первую очередь стараются включить именно таких ребят. Для остальных участников проекта цена поездки не превышает 20% от ее фактической стоимости.

Ежегодно в поездки по стране из Калининграда отправляется до 4 тыс. школьников и молодых людей. Они едут в Санкт-Петербург, Москву, города Северо-Западного и Центрального федеральных округов, Казань, Псков, Курск. Направления ежегодно обновляются, разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Для участников детских и молодежных общественных объединений, организуются также тематические поездки "Поезд памяти", приуроченные к Дню Победы, дети и молодежь выезжают на всероссийские молодежные форумы и тематические смены всероссийских лагерей, сообщили в областном правительстве.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев
В частности, ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, экипажей воздушных, морских и речных судов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС