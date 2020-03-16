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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы рекомендуют религиозным объединениям отменить мероприятия из-за коронавируса

В регионе около 1,2 тыс. религиозных организаций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Религиозным объединениям в Москве рекомендуют отменить мероприятия в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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"Рекомендации не проводить мероприятия и воздержаться от встреч дадим и храмам, и церквям, и синагогам, другим представителям различных религий в Москве. Будем проводить встречи с представителями религий и вероисповеданий на днях. Руководствуясь распоряжением мэра ограничить массовые мероприятия, департамент многие запланированные мероприятия также отменяет. Понимаем, что складывается такая ситуация, в которой для нас прежде всего - это здоровье людей", - сказал Сучков.

Согласно данным на сайте департамента, в настоящее время в городе действует около 1,2 тыс. религиозных организаций, представляющих 47 конфессий. Всего в Москве существуют около 1,2 тыс. храмов и часовен Русской православной церкви, включая отдельно стоящие храмы, домовые храмы внутри зданий, монастырские храмы, часовни. Кроме того, в столице есть пять официально зарегистрированных мечетей и пять иудейских синагог. У других конфессий (старообрядцы, католики, протестанты, другие христианские деноминации, восточные религии и новые религиозные движения) действуют более 60 отдельных зданий и комплексов. Также многие религиозные организации, прежде всего протестантские, арендуют помещения для проведения собраний и богослужений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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