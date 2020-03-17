Украина закрыла регулярное международное сообщение и ввела ограничения внутри страны

"С 00:00 17 марта 2020 года временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины. Указанные ограничения будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение", - сообщила Государственная пограничная служба.

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украина с 00:00 (01:00 мск) вторника на две недели полностью прекращает регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Попасть в страну теперь можно исключительно на легковом транспорте. Жесткие ограничения вводятся и внутри государства.

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Решение принято в рамках выполнения постановления Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 марта "О порядке пересечения государственной границы Украины в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно постановлению, все пункты пропуска через границу закрываются для регулярных международных пассажирских перевозок на две недели, в то же время для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска остаются открытыми.

СНБО и лично президент Украины Владимир Зеленский призвали украинцев вернуться в страну до вторника, пообещав, что "в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами". Один из таких спецрейсов уже был организован для украинцев, которые застряли на итальянско-словенской границе из-за ее закрытия. Рейс прибыл в воскресенье вечером, доставив на родину 123 человека. В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что продолжают формировать списки спецрейсов для эвакуации украинцев, оставшихся за границей. По данным МИД Украины, с просьбой помочь вернуться на родину в диппредставительства страны по всему миру обратились почти 1800 граждан.

В СНБО заверили, что все украинцы вернутся домой "без ограничений во времени". Однако в МВД сообщили, что граждане Украины в ближайшие две недели при возвращении из стран, где зафиксирован новый коронавирус, будут проходить обязательный карантин. Тем, кто не успел вернуться до 17 марта, рекомендовано обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания.

Решение Совета национальной безопасности и обороны не касается международных грузовых перевозок, на них ограничения не распространяются.

Запрет для иностранцев

В понедельник Украина закрыла границу для иностранных граждан на две недели. Исключение составляют иностранцы, имеющие вид на жительство на Украине, а также дипломаты и представители международных организаций. Въезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел. В этот же день несколько десятков иностранцев, пожелавших пересечь границу Украины, не были пропущены.

Кроме того, накануне Украина закрыла около половины пунктов пропуска через границу. "Из 230 действующих пунктов пропуска остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу", - сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

При этом с рядом стран граница на въезд на Украину для пассажиров регулярного транспорта оказалось закрытой ранее. Так, 13 марта с 07:00 приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией в связи с введением в этой стране чрезвычайного положения. В ночь с 14 на 15 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей в связи с решением правительства последней. На границе с Польшей также было сокращено количество пунктов пропуска, а пешеходное сообщение прекращено. 15 марта было остановлено железнодорожное сообщение между Украиной и Белоруссией. 16 марта по инициативе Киева приостановили работу два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, - "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)". Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

Запрет для жителей Донбасса

Ограничения для въезда украинские власти ввели и в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. "Люди с регистрацией на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей не будут пропускаться через КПП [на линии соприкосновения в Донбассе]", - сообщил в субботу кабинет министров Украины. На подконтрольную территорию Украины через линию соприкосновения с понедельника пропускаются граждане, лица без гражданства и иностранцы, которые имеют регистрацию или постоянное место жительства на подконтрольной Украине территории. На неподконтрольную территорию пропускаются иностранцы, лица без гражданства и лица, которые имеют там постоянное место регистрации.

Со вторника Украина в рамках ограничения пропуска людей через линию соприкосновения в Донбассе запрещает там движение рейсовых автобусов.

На востоке Украины также частично закрылись пункты пропуска на границе с Россией. По информации Луганской областной государственной администрации (подконтрольна Киеву - прим. ТАСС), согласно решению СНБО о мерах противодействия распространению коронавируса от 14 марта, в регионе временному закрытию подлежат пункты пропуска через границу с Россией - местный пассажирский пешеходный пункт пропуска в Меловом и местный автомобильно-пешеходный пункт пропуска в Сиротино. Пункты пропуска в Просяном и Танюшивцах сейчас функционируют исключительно для пропуска граждан Украины, которые следуют в страну на транспортных средствах.

Запреты внутри государства

На фоне решений на государственном уровне в понедельник отдельные регионы сообщили о своих планах ввести дополнительные мероприятия по предотвращению коронавируса. Первым о закрытии торговых и развлекательных центров, музеев, театров и заведений общепита заявил граничащий с Европой Львов. Там остались работать в обычном режиме лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Затем подобные меры ввел соседний Ивано-Франковск, а также Одесса, Николаев, Запорожье, Сумы, Полтава и Киев, Ровно, Херсон, Луцк, Ужгород, Чернигов, Винница, Черкассы и Хмельницкий. В частности, в столице со вторника ограничивается въезд и выезд из города.

Уже вечером в понедельник стало понятно, что эти и более серьезные меры коснутся всей страны. Президент Украины Владимир Зеленский лично призвал правительство "с 00:01 (01:00 мск - прим. ТАСС) 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг". Глава государства уточнил, что рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом. Президент призвал запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии, а также призвал церковные организации с пониманием отнестись к таким требованиям. Медицинским учреждениям предложено временно запретить плановые операции и перепрофилироваться для лечения тяжелых инфицированных больных. Всем людям рекомендовано по возможности максимально оставаться дома.

В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной инфекции, а именно - в Черновицкой и Житомирской, по требованию Зеленского со вторника планируется ввести режим чрезвычайной ситуации.

Также по рекомендации президента власти намерены запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов. Городским перевозчикам пассажиров разрешат возить людей до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, трамваях.

Последствия запретов

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник, столь стремительное прекращение международного пассажирского сообщения не позволило всем украинцам, находящимся за границей, вернуться домой. "По разным оценкам, за рубежом постоянно находятся от 3,5 млн до 11 млн украинцев, в основном это сезонные работники в Польше, Португалии, Испании, Италии, России и других странах. Конечно, они не смогут, а многие из них и не захотят вернуться на Украину. Но даже тот короткий срок, который был отведен для возвращения, еще больше сократил количество людей, которые могли бы вернуться, так как нужно больше времени, чтобы собрать вещи и разорвать контракты", - пояснил он.

Эксперт считает, что проблема с возвращением может подтолкнуть работающих за границей украинцев "к локализации" там, то есть "значительная их часть начнет обосновываться на постоянное место жительства, искать возможности для получения гражданства в тех странах, где они находятся". "То есть изолирование Украиной своих граждан, которые находятся за рубежом, приведет к тому, что они решатся на последний шаг - разрыв отношений с самой Украиной", - прогнозирует Бортник.

Закрытие границы и пассажирского сообщения, добавил аналитик, приведет к экономическим потерям. "Они будут достаточно серьезные в силу того, что на Украине существует очень большой нелегальный сектор, где товары и услуги, деньги гастарбайтеров поступали нелегальным способом через границу. Теперь же этот поток прервется или в значительной мере ограничится", - пояснил он, добавив, что размах экономического кризиса предсказывать пока сложно, так как он будет зависеть от хода и от масштаба эпидемии на Украине.

Бортник полагает, что украинская власть, несмотря на низкую статистику заболеваемости по сравнению с другими странами Европы, решилась на жесткие карантинные меры по нескольким причинам. "Все эти меры - элемент борьбы с вирусом, ведь как показала мировая практика, прежде всего, азиатская, именно карантинные меры - наиболее эффективные при борьбе с новым коронавирусом. Во-вторых, введение властью жестких мер снимает с власти все последствия: все понимают, что на Украине все равно будет эпидемия коронавируса, но власть теперь уже сможет сказать, что сделала максимум для борьбы с заболеванием. Поэтому жесткие меры на упреждение - попытка снять с себя политическую ответственность", - уверен политолог.

Кроме того, добавил он, введение карантина сбивает протестные настроения, которые ожидались в стране в связи с рядом законодательных инициатив. "Протесты становятся и запрещенными, и такими, которых люди банально боятся, тем более что значительную часть протестов всегда составляют люди старшего возраста. А на Украине в повестке дня стоит рассмотрение земельной реформы, финальная приватизация, новое трудовое законодательство, медицинское, образовательное законодательство, возможное принятие законов, связанных с переговорами об урегулировании конфликта в Донбассе, то есть много острых и непопулярных вещей", - перечислил он. Таким образом, резюмировал Бортник, "эпидемией нового коронавируса украинская власть пытается прикрыться, прикрыть принятие очень многих непопулярных вещей".