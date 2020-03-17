В Пентагоне отметили ограниченность ресурсов ведомства по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Министерство обороны США выразило готовность оказать гражданским властям поддержку по борьбе с коронавирусом нового типа, подчеркнув вместе с тем, что ресурсы ведомства ограничены. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Министерство обороны готово, хочет и может максимально поддержать [в борьбе с коронавирусом] гражданские власти под руководством президента", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.

При этом он обратил внимание на то, что Пентагон хочет убедиться, что все участники дискуссий об оказании оборонным ведомством помощи "осведомлены о том, что возможно [реализовать], а что нет".

Хоффман отметил, что в ведении министерства находятся 36 госпиталей, а число больничных коек составляет примерно 2-3% от имеющихся в распоряжении частного сектора. Большая часть из них рассчитаны на работу с непосредственными военными нуждами.

"Наши врачи отлично подготовлены для работы с травмами и ранами, - добавил он. - В наших больницах мы имеем дело с гораздо более молодыми людьми. Все это влияет на наши возможности [реагирования] на вспышку [коронавируса], как правило, несущую большую опасность для пожилых людей, которым требуется иной тип [медицинского] ухода, чем мы обычно предоставляем".

Как сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США и оценки местных властей, число зафиксированных в стране случаев заражения новым коронавирусом составило 4008, умерли 70 человек. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.