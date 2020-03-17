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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8,3 тыс.

Умер 81 челонвек

ТАСС, 17 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 84, достигнув 8320. За сутки умерли еще шесть человек, общее число летальных исходов достигло 81, сообщил во вторник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (32 новых случая, всего - 6098). По данным южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 264 выздоровевших пациента. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечился 1401 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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