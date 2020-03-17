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Распространение коронавируса нового типа

В Армении из-за коронавируса запретили мероприятия с участием 20 и более человек

Число инфицированных коронавирусом в этой стране достигло 52, свыше 300 человек находятся на карантине

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Мероприятия, рассчитанные на 20 или более участников, запрещаются на всей территории Армении в связи с введением в стране чрезвычайного положения по причине пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил во вторник вице-премьер-министр Тигран Авинян.

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"Основываясь на решении правительства о введении ЧП, принял решение ввести ограничения и запреты на проведение общественных мероприятий на всей территории Армении. Это касается организации мероприятий, их проведения и участия [в них]", - заявил Авинян.

По его словам, начиная с 12:00 (11:00 мск) вторника, любые концерты, выставки, театральные постановки, спортивные, культурные, образовательные, праздничные и другие мероприятия, в которых принимают участие 20 или более человек, запрещены.

В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 52, свыше 300 человек находятся на карантине.

Теги
АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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