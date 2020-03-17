AP: власти Сан-Франциско предписали гражданам не выходить из дома без необходимости

ТАСС, 17 марта. Власти Сан-Франциско опубликовали распоряжение, согласно которому гражданам в течение трех недель не следует покидать свои дома без крайней необходимости из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

По его информации, данное предписание затронет также города, расположенные в шести соседних округах и входящие в агломерацию области залива Сан-Франциско (Сан-Хосе, Беркли, Окленд, Пало-Альто и другие). Таким образом, под действие распоряжения попадают около семи миллионов человек. Предписание запрещает им в течение трех недель выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами и в иных случаях, когда имеется крайняя необходимость.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США и на территориях, находящихся под управлением американских властей, зафиксировано более 4,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли 84 человека.