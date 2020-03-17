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Распространение коронавируса нового типа

Более 3 тыс. монументов и музеев Индии закрыты из-за коронавируса

Археологическое управление Индии со вторника возвращает деньги туристам, купившим заранее билеты на посещение более 140 памятников

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Индия со вторника закрыла для посетителей более 3 тыс. исторических памятников, музеев, территорий раскопок из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает газета The Indian Express, Археологическое управление Индии со вторника возвращает деньги туристам, купившим заранее билеты на посещение более 140 памятников.

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Министерство культуры Индии в понедельник объявило о закрытии основных монументов. Как сообщил изданию государственный министр культуры страны Прахалад Сингх Патель, запрет на посещение этих мест действует до 31 марта. "Все памятники, находящиеся под охраной Археологического управления Индии, и все центральные музеи закрываются немедленно из-за ситуации с COVID-19", - приводит издание слова госминистра.

Во вторник к этому решению присоединились власти штатов и союзных территорий, которые закрыли исторические памятники, находящиеся в ведении местных администраций. Таким образом, закрытыми оказались практически все монументы Индии, включая мавзолей Тадж-Махал в Агре, Красный форт и Кутуб-Минар в Нью-Дели, Национальный музей в индийской столице и еще порядка 200 музеев по всей стране.

Накануне правительство штата Махараштра объявило о закрытии до 7 апреля всех памятников в районе исторического города Аурангабада, включая пещерный комплекс в Аджанте, скальные храмы Эллоры, мавзолей Биби-ка-Макбара, комплекс Даулатабад и другие.

Согласно информации Минздрава Индии, в стране зарегистрировано 114 случая заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в том числе болезнь зафиксирована у 17 иностранных туристов. Выздоровело 13 человек, два индийских гражданина умерли.

 

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