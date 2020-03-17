В штате Кентукки из-за коронавируса перенесли на 23 июня первичные выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Кентукки намерены провести 23 июня первичные выборы (праймериз), которые ранее были запланированы на 19 мая. Об этом заявил в понедельник секретарь штата Майкл Адамс, его выступление опубликовано в Twitter .

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"Сегодня губернатор [Энди] Бешир и я решили перенести на 23 июня первичные выборы, намеченные первоначально на 19 мая", - сказал Адамс. Он отметил, что губернатор и секретарь штата, согласно законам Кентукки, могут совместно пойти на данные меры "из-за чрезвычайной ситуации".

Адамс заострил внимание на том, что он является республиканцем, а Бешир - демократом. Секретарь штата не исключил, что праймериз могут быть снова отложены.

Ранее проведение первичных выборов отложили из-за вируса в штатах Луизиана и Джорджия. Губернатор Огайо Майкл Девайн также заявил, что в штате не состоятся запланированные на вторник праймериз.