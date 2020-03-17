{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В штате Кентукки из-за коронавируса перенесли на 23 июня первичные выборы

Они были намечены изначально на 19 мая

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Кентукки намерены провести 23 июня первичные выборы (праймериз), которые ранее были запланированы на 19 мая. Об этом заявил в понедельник секретарь штата Майкл Адамс, его выступление опубликовано в Twitter.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Сегодня губернатор [Энди] Бешир и я решили перенести на 23 июня первичные выборы, намеченные первоначально на 19 мая", - сказал Адамс. Он отметил, что губернатор и секретарь штата, согласно законам Кентукки, могут совместно пойти на данные меры "из-за чрезвычайной ситуации".

Адамс заострил внимание на том, что он является республиканцем, а Бешир - демократом. Секретарь штата не исключил, что праймериз могут быть снова отложены.

Ранее проведение первичных выборов отложили из-за вируса в штатах Луизиана и Джорджия. Губернатор Огайо Майкл Девайн также заявил, что в штате не состоятся запланированные на вторник праймериз.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Владивосток принял "Эстафету победы" у Сахалинской области
После Владивостока символ эстафеты отправится в Находку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС