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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор запретил посещение больных в стационарах в Петербурге из-за коронавируса

Главный санитарный врач города также потребовала организовать отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы людей с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса нового типа, в котором запретила посещение больных в стационарах и потребовала усилить обследование пациентов с пневмонией.

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"Ввести во всех стационарах города вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим. Прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа", - говорится в постановлении, опубликованном во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Аналогичная мера введена в домах ребенка, детских домах, интернатах.

В постановлении также предписывается до 20 марта провести внеочередное обучение медработников вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции и проведения противоэпидемических мероприятий. Медицинские организации должны в приоритетном порядке оказывать первичную помощь на дому больным с лихорадкой и другими симптомами респираторных заболеваний, в первую очередь лицам старше 60 лет.

Главный санитарный врач потребовала обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии. При этом требуется "организовать лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти от внебольничной пневмонии".

Руководителям всех организаций, учреждений и предприятий Санкт-Петербурга Башкетова предписала ежедневно проводить измерение температуры тела у сотрудников и не допускать присутствие в коллективе больных с признаками ОРВИ.

О ситуации с распространением вируса

По последним данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге были выявлены девять случаев заражения новым коронавирусом, два вылечившихся пациента в понедельник выписаны из больницы. Еще 258 больных с симптомами ОРВИ, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран, содержатся в Боткинской и Введенской больницах города, все с отрицательными анализами. Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

 

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РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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